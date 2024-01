Vinculan a proceso a ex alcalde de Toluca, por secuestro exprés

Toluca, Estado de México, a 24 de diciembre 2024.- El ex alcalde de Toluca, Raymundo “N” fue vinculado a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de lucro, en agravio de su ex suegro, Emilio Rodríguez y su ex esposa Viridiana Rodríguez.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ), los hechos que se le imputan al ex presidente municipal ocurrieron el 12 de abril del 2023, en la colonia Morelos, cuando policías municipales, su excoordinador de asesores, Andrés N y otros funcionarios municipales privaron de la libertad ilegalmente a Emilio Rodríguez.

Acto seguido, el ex munícipe se comunicó con su ex cónyuge para exigirle la devolución de diarios personales a cambio de liberarlo.

Con base en la versión del Ministerio Público, con base en las declaraciones de la víctima y su familiar, a Emilio Rodríguez lo privaron de su libertad por más de cuatro horas en las instalaciones de la oficialía calificadora de Toluca, a cambio de los diarios personales del exalcalde, quien la amenazó con fabricarle una carpeta de investigación si no le entregaba lo que pidió.