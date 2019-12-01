Vinculan a proceso a “El Pantano”, presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares en Apatzingán, Michoacán 

Apatzingán, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Rigoberto “N”, alias “El Pantano”, quien sería el presunto responsable de la comisión del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un venezolano, ocurrido el pasado 24 de septiembre, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el día en referencia, Rigoberto “N”, y otra persona, presumiblemente irrumpieron en un domicilio de la localidad de Cenobio Moreno, perteneciente a este municipio, lugar donde amagaron con arma de fuego a una persona de identidad reservada y tras privarlo de la libertad, lo obligaron a abordar una camioneta, en la que se retiraron del sitio, desconociéndose hasta el momento el paradero.

Los hechos fueron de conocimiento de la fiscalía regional que inició la Carpeta de Investigación y recabó los datos de prueba que le permitieron solicitar ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que ya fue cumplimentada.

El detenido fue presentado ante la autoridad jurisdiccional que, este día, en audiencia y tras valorar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, resolvió vincularlo proceso; le impuso prisión preventiva oficiosa, y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.