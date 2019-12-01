Vehículos con hombres armados desatan persecución de la GN en carretera Pátzcuaro - Uruapan, Michoacán 

Pátzcuaro, Mich., a 29 de octubre de 2025.— La presencia de hombres armados a bordo de al menos dos vehículos, que merodeaban de manera sospechosa entre las calles del pueblo mágico de Pátzcuaro, desató una persecución a toda velocidad la noche de este miércoles.

Luego del robo de una camioneta Nissan sustraída con violencia de una tienda Oxxo, la situación escaló en cuestión de segundos. Se logró saber que elementos de la Guardia Civil iniciaron una vertiginosa persecución al detectar no solo la camioneta Nissan robada, sino también a un segundo vehículo —uno gris, marca aún no identificada— que se desplazaba a toda velocidad para evitar el cerco policial.

Testigos describen un ambiente de auténtico pánico: el estruendo de sirenas, el paso frenético de las patrullas y el eco de los comandos policiales rompieron el silencio de la noche, mientras los oficiales alertaban que a bordo de las unidades fugitivas viajaban individuos fuertemente armados.

La persecución se extendió en dirección a la carretera Pátzcuaro – Uruapan, encendiendo las alarmas regionales ante el posible desplazamiento de un grupo delincuencial intentando evadir a las fuerzas del orden. Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de los sospechosos, pero autoridades mantienen activo un operativo ampliado para localizarlos.

Vecinos aseguran que el operativo es uno de los más intensos registrados recientemente en la zona, aumentando la preocupación por el creciente tránsito de células armadas en los municipios del corredor Pátzcuaro–Uruapan.