Vinculan a proceso a dos presuntos responsables de atentar contra elementos de la SSP en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 11:15:29
Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de dos hombres, presuntos responsables de homicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), en la colonia Gertrudis Sánchez de esta ciudad de Morelia.

Sobre el particular se informó que el pasado 29 de agosto, que un grupo de elementos de la SIE realizaban labores de investigación en un domicilio de la calle Arboleda, cuando fueron agredidos por hombres armados que realizaron disparos de arma de fuego en su contra. Enseguida, los agentes repelieron la agresión e ingresaron al domicilio. 

Tras un intercambio de disparos, se logró la detención de Andrés "N", Miguel Ángel "N" y un adolescente, quienes fueron trasladados a la Fiscalía estatal para dar continuidad a las investigaciones. 

Luego de ser presentados ante el Juez de Control, Andrés "N" y Miguel Ángel "N" fueron vinculados a proceso; se les fijó prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. 

El adolescente quedó a disposición de la Unidad de Justicia Penal para Adolescentes, que habrá de resolver su situación legal.

