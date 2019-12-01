Vinculan a proceso a dos personas detenidas con arma y estupefacientes en Zamora, Michoacán

Vinculan a proceso a dos personas detenidas con arma y estupefacientes en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 17:05:49
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Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2026.- Dos personas fueron vinculadas a proceso luego de ser detenidas en posesión de un arma de fuego, cartuchos y metanfetamina cuando circulaban a bordo de una motocicleta en Zamora, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la dependencia, William “N” y Germán “N” fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal sobre la avenida Juárez. Durante la revisión les aseguraron un arma de fuego, un cargador, 16 cartuchos, tres envoltorios con metanfetamina y una pechera táctica.

Los dictámenes periciales determinaron que el arma, el cargador y los cartuchos son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, la motocicleta en la que viajaban presentaba una alteración en uno de sus elementos de identificación.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, un juez de Control calificó como legal la detención y determinó vincular a proceso a ambos hombres.

William “N” quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa, mientras que Germán “N” deberá cumplir diversas medidas cautelares. Para este último caso, el juez estableció un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria.

La FGR recordó que la ciudadanía puede denunciar delitos federales de manera presencial o anónima durante las 24 horas del día.

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