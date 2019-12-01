Ataque armado en Uruapan deja una víctima mortal y una mujer lesionada

Ataque armado en Uruapan deja una víctima mortal y una mujer lesionada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 17:23:46
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Uruapan, Michoacán, 3 de octubre de 2026.- Un hombre muerto y una mujer herida, fue el saldo que dejó el ataque a balazos del que fue objeto la pareja cuando viajaban en su auto en calles de la colonia San Isidro de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre  la calle Tres de la referida colonia, habían atacado a balazos a una pareja.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de protección civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba herida, además de conformar la muerte de un hombre.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un  hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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