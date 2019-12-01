Vinculan a proceso a dos guatemaltecos reclutados en Michoacán, que se enfrentaron a la GN en Tangancícuaro; Otros dos fueron abatidos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 20:27:59

Tangancícuaro, Mich., a 26 de diciembre de 2025.– La violencia ligada al crimen organizado cruzó fronteras. Dos sujetos de nacionalidad guatemalteca, presuntamente vinculados a una organización criminal de alto impacto, fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR)tras protagonizar un letal enfrentamiento armado contra elementos de la Guardia Nacional, que dejó dos extranjeros abatidos.

De acuerdo con información oficial, los extranjeros identificados como Pedro “N” y Leonardo “N”fueron detenidos luego de abrir fuego contra fuerzas federales durante un operativo de vigilancia en este municipio michoacano. El ataque desató una intensa movilización de seguridad y culminó con su captura.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arsenal de uso exclusivo del Ejército compuesto por dos armas de fuego de alto poder, siete cargadores, 111 cartuchos útiles, unchaleco táctico con siglas de una organización criminal.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los datos de prueba suficientes para que un juez federal decretara vinculación a procesopor portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y en uno de los casos, también por posesión de cartuchos y cargadores prohibidos.

Prisión preventiva y cerco legal

El juez impuso prisión preventiva oficiosa a ambos imputados y fijó un plazo de 60 días para la investigación complementaria, mientras se profundiza en su posible relación con estructuras criminales que operan en la región.

El caso ha encendido las alarmas entre autoridades federales, ya que reitera la participación de extranjeros armados en acciones directas contra fuerzas de seguridad mexicanas, una tendencia que preocupa por su nivel de violencia y organización.