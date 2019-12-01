Abandonan bebé recién nacido en jardinera de la colonia Granjas San Pablo de Tultitlán, Estado de México

Tultitlán, Estado de México, a 26 de diciembre de 2025.- Un bebé recién nacido fue localizado abandonado en una jardinera de una parroquia ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

El hallazgo ocurrió la noche del 25 de diciembre, cuando feligreses que acudían al lugar se percataron de la presencia del menor y de inmediato notificaron al sacerdote, quien solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

Según los primeros informes, el pequeño tendría apenas unos días de nacido. Debido a la fecha en que fue encontrado, se le asignó el nombre de Jesús. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio para asegurar el área, en tanto se esperaba la llegada de personal de Protección Civil.

Los socorristas arribaron a la parroquia de San Agustín Obispo, localizada en la colonia Granjas San Pablo, donde brindaron atención inicial al bebé. Posteriormente, intentaron trasladarlo a dos hospitales del municipio; sin embargo, no fue recibido por falta de la especialidad médica requerida. Finalmente, el menor fue ingresado al Hospital ISSSTE Bicentenario, donde un pediatra lo valoró y actualmente permanece bajo observación médica.

Una vez estabilizado, el recién nacido quedará bajo la custodia del Sistema DIF municipal, instancia que dará seguimiento al caso. Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la encargada de determinar, tras concluir las investigaciones correspondientes, si se logra localizar a algún familiar o si el menor será canalizado a un proceso de adopción.