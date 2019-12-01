Frustran bombazos en Tierra Caliente: Desactivan 12 explosivos y desmantelan campamento criminal en Buenavista, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 18:15:29

Buenavista, Mich., a 26 de diciembre de 2025.– El municipio de Buenavista volvió a colocarse en el centro del mapa rojo de Michoacán luego de que fuerzas estatales y federales asestaran un contundente golpe contra la delincuencia organizada, al localizar y desactivar 12 artefactos explosivos, destruir un campamento clandestino y asegurar armas y drogas en una serie de operativos simultáneos.

La acción, derivada del reforzamiento de seguridad del Plan Paricutín, fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes recorrieron distintas comunidades consideradas de alto riesgo.

En la localidad de El Guayabal, agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano descubrieron y desmantelaron un campamento clandestino utilizado presuntamente por grupos criminales.

En el lugar fueron asegurados 18 cartuchos útiles, 10 ponchallantas, cuatro cargadores y diversos insumos, lo que evidencia la capacidad logística de los generadores de violencia en la zona.

El hallazgo más alarmante ocurrió en la comunidad de Las Paredes del Ahogado, donde el agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP logró ubicar y desactivar 12 dispositivos explosivos, evitando una posible tragedia de grandes dimensiones que pudo haber cobrado vidas civiles y de fuerzas de seguridad.

Como parte del mismo despliegue, en la localidad de Razo del Órgano se decomisó un arma de fuego calibre .38 milímetros, cartuchos útiles, un cargador y diversas dosis de droga, entre ellas marihuana y metanfetamina, lo que confirma la operación activa de células delictivas en el municipio.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, las fuerzas estatales y federales mantienen presencia permanente en Buenavista, con el objetivo de frenar la violencia, desarticular estructuras criminales y devolver la tranquilidad a una región golpeada por el crimen organizado.