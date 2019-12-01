Localizan plantío gigante en Huetamo, Michoacán: Ejército y Guardia incineran más de 12 mil matas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 17:18:49

Huetamo, Mich., a 26 de diciembre de 2025.– Un duro golpe al crimen organizado se registró en la Tierra Caliente michoacana, luego de que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicanodescubrieran y destruyeran un enorme plantío de marihuana oculto entre la maleza de la localidad La Quetzería.

Durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento, las fuerzas federales localizaron un narcocultivo de más de 12 mil plantas, sembradas estratégicamente en una superficie aproximada de 3 mil metros cuadrados, lo que evidencia la alta capacidad operativa de los grupos criminales que operan en la región.

Tras asegurar el área, los uniformados procedieron a la destrucción total del plantío mediante incineración, reduciendo a cenizas miles de matas que presuntamente estaban destinadas a abastecer el mercado ilícito de drogas.

Pese al despliegue de un operativo tierra-aire en busca de los responsables, no se reportaron personas detenidas, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes lograron huir antes del arribo de las autoridades.

La quema del plantío dejó una columna de humo visible a varios kilómetros, marcando el fin de otro enclave del narcotráfico en Huetamo, una zona históricamente disputada por células delictivas.

Las autoridades federales reiteraron que los operativos continuarán de manera permanente para ubicar y desmantelar cultivos ilegales en la región, como parte de la estrategia de seguridad para debilitar las finanzas del crimen organizado.