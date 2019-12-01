Pierde la vida alcalde de Tepeapulco en accidente automovilístico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 19:40:30

Tepeapulco, Hidalgo, a 26 de diciembre de 2025.- El alcalde de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz, falleció la tarde de este viernes tras verse involucrado en un accidente vehicular ocurrido en la carretera que conecta a Tepeapulco con Cuautepec, en el estado de Hidalgo.

Según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad estatal, el siniestro se registró alrededor de las 15:00 horas, a la altura de la comunidad conocida como Los Coyotes. El edil, de 37 años, regresaba de una actividad relacionada con la entrega de juguetes cuando la camioneta en la que viajaba salió del camino.

De manera preliminar, se indicó que el conductor habría perdido el control del vehículo, aparentemente a causa de las condiciones climatológicas, lo que provocó que la unidad se impactara contra un árbol. En el percance, tanto el chofer como un escolta resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

Tras confirmarse el fallecimiento, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, así como distintos actores políticos, expresaron su pesar y enviaron condolencias a los familiares del presidente municipal.

Este hecho ocurre a poco más de un mes de que González Quiroz, de filiación morenista, denunciara haber sido víctima de una persecución armada en la localidad de Corralillos, de la cual logró salir ileso gracias a la intervención de su conductor.

Cabe recordar que el pasado 25 de diciembre, el alcalde compartió su último mensaje público, en el que deseó paz, unión y esperanza a las familias de Tepeapulco con motivo de las celebraciones decembrinas.