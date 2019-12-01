Apatzingán solicita a la Federación incluir unidades blindadas e inhibidores de drones en Catálogo de Seguridad

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 15:52:49

Apatzingán, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.- La presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, informó que diversos alcaldes michoacanos harán una petición a la federación para un reajuste en el catálogo de adquisiciones del Fondo Destinado a la Seguridad, con el objetivo de incorporar equipamiento crucial para enfrentar las necesidades en materia de seguridad.

Entre las peticiones clave, la edil destacó poder adquirir unidades blindadas para las fuerzas policiales, así como inhibidores de drones, equipamiento que actualmente no figura en las reglas de operación federales.

Arreola Pichardo señaló que la compra de inhibidores de drones para Apatzingán no fue posible este 2025 por esta restricción presupuestal, pero no descartó adquirirlos con recursos propios el próximo año.

Además de estos equipos tecnológicos y de protección, la administración municipal planea llevar una propuesta más amplia al Consejo Nacional de Alcaldes para incentivar el crecimiento profesional y las prestaciones de los policías, argumentando que el equipamiento es inútil si no hay personal suficiente o motivado para portarlo.

Arreola Pichardo recordó que la corporación policial municipal cuenta actualmente con 132 policías, una cifra que se encuentra entre un 40% y 50% por debajo del óptimo recomendado para la población, lo cual dificulta el crecimiento de la plantilla a pesar de las convocatorias permanentes.