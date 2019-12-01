Vinculan a proceso a chofer del servicio público de Morelia, Michoacán por posesión de arma de fuego

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a un chofer del servicios públicos de esta ciudad de Morelia el cual fue requerido en posesión de un arma de fuego abastecida con cargador y cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que con base en los autores contenidos en la Carpeta de Investigación, el 28 de octubre del 2025, en atención a una denuncia recibida por parte de un usuario del Servicio de Transporte Público, personal de la Policía Municipal se constituyó sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de la colonia Fco. J. Múgica, municipio de Morelia.

En ese lugar detuvieron a una persona que conducía una unidad de transporte público, en posesión de un arma de fuego tipo escuadra, con cargador y cartuchos útiles.



Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal, el juez de la causa especializado dictaminó la vinculación a proceso de Cirilo “S”.