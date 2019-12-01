Tras un cateo llevado a cabo en Morelia, Michoacán, aseguran 925 dosis de estupefaciente y detienen a una persona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:34:47

Morelia, Michoacán., 4 de noviembre del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a una persona, presunta responsable de delitos contra la salud, y aseguró 925 dosis de narcótico.

Sobre el particular se informó de dicha acción fue resultado de trabajos de investigación derivados de una denuncia ciudadana que alertaba sobre posibles actividades de narcomenudeo en un domicilio ubicado en la calle Cobalto, de la mencionada colonia.

Por lo anterior, personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, llevó a cabo labores de inteligencia y reunió los datos de prueba necesarios para solicitar ante el Juez de Control la respectiva orden de cateo.

En cumplimiento a este mandato judicial, personal de la UIPN, con apoyo de la Unidad Canina (K9), y en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), se trasladó al inmueble donde se realizó la diligencia.

Durante la inspección, se localizaron cuatro bolsas que contenían una sustancia cristalina granulosa con las características de la metanfetamina, equivalentes a 925 dosis, las cuales fueron embaladas conforme a los protocolos establecidos para su posterior análisis pericial.

En el lugar fue detenido Miguel Ángel “N”, quien quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con el narcótico asegurado.