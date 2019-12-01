Michoacán: choque en la Siglo XXI deja un muerto y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:41:21

Uruapan, Michoacán, 4 de noviembre del 2025.- Un saldo de una persona muerta y dos más heridas, fue el que dejó el choque entre una camioneta y un tráiler, hechos registrados en la autopista Morelia/Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) a la altura del municipio de Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados sobre la referida carretera en el tramo Uruapan-Pátzcuaro, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán tomó conocimiento de los hechos.

Entre tanto agentes de la Guardia Nacional se hicieron cargo de lo concerniente al choque entre una camioneta y un tráiler, ello para deslindar responsabilidades.