Blindaje Apatzingán: aseguran arma de fuego y estupefacientes; hay dos detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:38:16

Apatzingán, Michoacán, 4 de noviembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas del 4 esquema preventivo Operación Apatzingán, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron en distintos hechos a dos hombres, casi un kilogramo de droga y un arma de fuego.

Sobre el particular se informó que en primer suceso ocurrido en la localidad de Cenobio Moreno de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano detuvieron a una persona del sexo masculino en posesión de una escopeta, 11 cartuchos útiles y un envoltorio con 990 gramos de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina.

En otro hecho en esta misma comunidad, fue asegurado un hombre al que le fue decomisada una dosis del mencionado enervante; por ello, los ahora indiciados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con lo asegurado.

La SSP y la sinergia operativa establecida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan para garantizar el orden público en Michoacán.