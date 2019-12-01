Blindaje Apatzingán: aseguran arma de fuego y estupefacientes; hay dos detenidos

Blindaje Apatzingán: aseguran arma de fuego y estupefacientes; hay dos detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:38:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, 4 de noviembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas del 4 esquema preventivo Operación Apatzingán, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron en distintos hechos a dos hombres, casi un kilogramo de droga y un arma de fuego. 

Sobre el particular se informó que en primer suceso ocurrido en la localidad de Cenobio Moreno de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano detuvieron a una persona del sexo masculino en posesión de una escopeta, 11 cartuchos útiles y un envoltorio con 990 gramos de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina. 

En otro hecho en esta misma comunidad, fue asegurado un hombre al que le fue decomisada una dosis del mencionado enervante; por ello, los ahora indiciados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con lo asegurado. 

La SSP y la sinergia operativa establecida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan para garantizar el orden público en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Congreso de Michoacán recibe propuesta para designación en presidencia municipal de Uruapan
De los detenidos en protestas en el Centro Histórico de Morelia, solo dos permanecen ante Juez de Control
Comentarios