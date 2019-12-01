Listo y en marcha operativo de vigilancia para Noche de Muertos en la zona lacustre de Michoacaán: SSP

Pátzcuaro, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- Con la finalidad de garantiza el orden durante las ceremonias y las tradiciones para turistas nacionales y extranjeros, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implanta un dispositivo de vigilancia en la zona lacustre, panteones y sitios turísticos para la Noche de Muertos en Michoacán.

Sobre el particular se informó que a través de los agrupamientos de la Guardia Civil se brinda asistencia integral a las y los visitantes; y agentes turísticos ofrecen guía y acompañamiento ofreciendo indicaciones en diversos idiomas. En lanchas, la Guardia Lacustre mantiene recorridos en el lago de Pátzcuaro, sus muelles y embarcaderos, siendo estos sitios los de mayor interés, por lo que el personal a pie reforzará su proximidad social para prevenir y auxiliar a la sociedad ante cualquier emergencia.

Los panteones en Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Erongarícuaro, Quiroga, Cuitzeo y Morelia cuentan con presencia permanente de la Guardia Civil. También se realizan recorridos policiales en las carreteras que conectan a las zonas turísticas, a cargo del área de Seguridad Vial.

Con el despliegue operativo, la Guardia Civil se encuentra para apoyar a las y los asistentes en las zonas turísticas, arqueológicas, áreas de comercios y estacionamientos, así como en la ruta del desfile de catrinas en la zona purépecha. La SSP pone a disposición las líneas de atención de emergencias 911, denuncia anónima 089 y la app 911 Michoacán para comunicarse en caso de algún incidente.