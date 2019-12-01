Diputados denuncian "Blindaje" del Congreso de Michoacán en Apatzingán y exponen guerra de descalificaciones por cena de legisladores

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- El debate en el Congreso de Michoacán se elevó de tono este miércoles, al sumarse las voces de las diputadas Belinda Hurtado, Vanessa Caratachea, Itzé Camacho, Sandra Olimpia Garibay y Guillermo Valencia a las críticas primero sobre la seguridad y el acceso restringido durante la sesión solemne en Apatzingán, y luego al exponer una nueva polémica: la filtración de fotografías de una cena de legisladores, calificada como "propaganda negra" y cuestionada por el uso de recursos públicos.

La Diputada Belinda Hurtado, enfatizó que si existía preocupación por la seguridad, la sesión no debió haberse realizado. Señaló que no solo se negó la entrada a los habitantes, sino que los propios diputados tuvieron dificultades para salir debido a "candados y cadenas".

Por su parte, el legislador Guillermo Valencia Reyes respaldó la postura, indicando que el "blindaje" impuesto a la sesión es una respuesta nula ante la violencia real que sufre la región, mencionando desplazados y víctimas de minas terrestres.

Polémica por Cena y Acusaciones de Difamación

La discusión desde las curules derivó hacia un evento social ocurrido el 21 de octubre, al respecto Belinda Hurtado, dijo lamentar que se quisiera desprestigiarla a ella y sus compañeras Itzé Camacho, y Sandra Olimpia, filtrando unas fotos de una reunión a la que aclaró no asistieron.

"La presidencia de la Junta de Coordinación Política o la Presencia del Congreso hicieron una cena el 21 de octubre y a última hora me invitaron, no fui, pero sí hubo una foto que medios comprados dicen que soy yo y otra diputadas... Estaba de luto Apatzingán, por eso me salí de la sesión", comentó Belinda Hurtado quien acusó de querer difamarlas.

A las exigencias se solidarizó la panista Vanessa Caratachea, dijo lamentar que se les pretenda amedrentar con la publicación de imágenes de la cena en la cual ni siquiera fue invitada.

"Yo pregunto a todas las demás diputadas que dicen que es tiempo de mujeres dónde estaban para poner la denuncia, porque cuando nos toca a nosotras nadie nos acompaña", apuntó Vanessa Caratachea, quien también pidió aclarar los recursos con los cuales se pagó la cena de los legisladores locales, encuentro que se llevó a cabo en Apatzingán un día antes de la sesión solemne.

Finalmente el diputado Valencia Reyes defendió el derecho a la vida privada de sus compañeras, argumentando que "echarse una cubita o una caguamita" no anula su derecho legítimo a protestar y alzar la voz por las víctimas. Expresó su solidaridad con las legisladoras "calumniadas".