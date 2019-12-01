Vinculan a proceso a Alfredo "N", presunto homicida de los interpretes de señas y su hija en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 12:41:29

Morelia, Michoacán, 30 de enero del 2026.- Este viernes se llevó a cabo la audiencia en contra de Alfredo “N”, señalado por su presunta relación con el homicidio de una familia en Morelia, Michoacán. Durante la sesión, las autoridades confirmaron que el imputado fue vinculado a proceso.

Los hechos están relacionados con el hallazgo de tres personas sin vida, reportado por autoridades estatales el pasado 22 de enero. Posteriormente, se confirmó que las víctimas eran integrantes de la misma familia y que el presunto homicida era primo hermano.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Víctor Manuel “N”, su esposa Anayeli “N” y su hija de 12 años, Megan “N”, quienes se desempeñaban como intérpretes de lengua de señas.

Cabe señalar que la familia había sido reportada como desaparecida días antes y fue vista por última vez el 15 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en la capital michoacana.

En el primer informe de los hechos, el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, desacrtó que se haya tratado de un crimen orquestado por el crimen organizado y la línea de investigación indica que se trató de un tema familiar por "préstamos de dinero".