Hallan tráiler abandonado en Zamora, Michoacán; presentaba impactos de bala en el parabrisas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 13:00:24
Zamora, Michoacán, 30 de enero del 2026.- La mañana de este viernes en plena carretera fue abandonado un trailer que presentaba un impacto de bala en el parabrisas; autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán ya indagan el hecho. 

Se conoció que minutos antes de las 5:40 horas automovilistas reportaron a los números de emergencias que sobre el Libramiento Sur a la altura del Fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio estaba un tracto camión estorbando en la vialidad.

Agentes de Seguridad Vial, Tránsito Municipal y Guardia Nacional se trasladaron al lugar donde encontraron un tráiler Freíghtliner tipo Cascadia, modelo 2017, color blanco con café, sin chófer por lo que a revisar la unidad se percataron que tenía un impacto de bala en el cristal delantero.

Los uniformados aseguraron el lugar y notificaron el hecho a la Fiscalía General del Estado, por lo que más tarde llegaron agentes Ministeriales quienes realizaron lo conducente y remitieron la unidad al corralón oficial.

