Esposa de Carlos Manzo pide no caer en el vandalismo y exigir justicia de manera pacífica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 22:01:22

Uruapan, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo Rodríguez, realizó una transmisión en vivo para agradecer las muestras de apoyo y cariño recibidas tras el homicidio de su esposo, el alcalde de Uruapan, Michoacán.

“Su lucha no iba encaminada hacia hechos violentos, ha habido muchas marchas pacíficas y estoy a favor de que tenemos que seguir alzando la voz, de que esta lucha va a continuar, de que el legado que dejó Carlos lo vamos a retomar. Vamos a seguir adelante con nuestro Movimiento Independiente del Sombrero, eso ténganlo por seguro, vamos a luchar, vamos a exigir y a pedir justicia por Carlos”, expresó Quiroz García.

Asimismo, hizo un llamado para que los manifestantes que están saliendo a manifestarse no caigan en la violencia.

“Yo les pido a los ciudadanos que están cayendo en el tema del vandalismo, que de favor y en memoria de Carlos, lo hagamos de manera pacífica y de manera civilizada, vamos a honrar su memoria”.

También señaló que esta manera, no fue la que le hubiera gustado al edil, quien perdió la vida tras un atentado durante el Festival de las Velas.

“Su lucha siempre fue de manera pacífica y civilizada, siempre estuvo en contra de la violencia”.

“No caigamos en el vandalismo, en afectar a terceras personas, en afectar a la gente trabajadora, ni a la gente que transita por las calles de Uruapan”.

Finalmente, dijo que en próximos días se dará a conocer la gobernabilidad del municipio, así como una serie de acuerdos.

“Yo les pido que sigamos unidos, que sigamos adelante, vamos a sacar el municipio adelante, vamos a trabajar juntos con el pueblo al que él tanto se debió, el pueblo al que él tanto amo con todo su corazón”.