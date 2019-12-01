Vinculan a proceso a adolescente acusado de violación en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 11:00:26

Morelia, Michoacán, 28 de enero del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de un adolescente, por su posible responsabilidad en el delito de violación, cometido en agravio de una joven.

Sobre el particular se informó que con base en la información recabada, el pasado 20 de enero, los elementos de la Policía de Morelia atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre una presunta agresión sexual ocurrida en un domicilio de esta ciudad, en perjuicio de una joven.

En el lugar fue asegurado un adolescente de 17 años de edad, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Niñas, Niños y Adolescentes.

En audiencia, en Juez de Control especializado emitió auto de vinculación a proceso, le impuso internamiento preventivo y autorizó un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones.