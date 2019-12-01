Reciben notificadores penales de Michoacán 13 vehículos utilitarios para labor con mayor eficiencia y seguridad

Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026. Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del personal y fortalecer el funcionamiento del sistema de justicia penal oral, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de Michoacán realizó la entrega de 13 vehículos utilitarios a personas notificadoras para que realicen sus actividades de mejor manera y sin riegos.

El órgano determinó renovar el parque vehicular utilitario destinado a las notificadoras y notificadores, debido a que estaba conformado por unidades modelos 2011 y 2013, las cuales ya habían concluido su vida útil y cuyo mantenimiento resultaba oneroso, explicó el magistrado presidente Hugo Gama Coria. Las nuevas unidades fueron asignadas de la siguiente manera: cuatro a Morelia; dos a Uruapan; dos a Zamora; y una a cada una de las sedes de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Sahuayo y Zitácuaro.

Gama Coria destacó que la compra se realizó conforme a la Ley de Adquisiciones del Estado y bajo la supervisión de la Contraloría Interna, además de haberse informado de manera directa a la Auditoría Superior de Michoacán: “somos vigilantes del uso de los recursos públicos, las y los integrantes del Órgano de Administración decidimos notificar a la Auditoría Superior, hemos recibido su acompañamiento y orientación para que cada decisión se mantenga dentro del marco legal. Estos son vehículos austeros, no de lujo, destinados exclusivamente al fortalecimiento de la función jurisdiccional”, e informó que en el año se irán atendiendo las necesidades de todas las áreas jurisdiccionales y de todas las materias.

El magistrado presidente reconoció el trabajo del personal del sistema penal y destacó el incremento de indicadores, como son el 35% más órdenes de aprehensión libradas en La Piedad, Sahuayo, Zamora y Zitácuaro; 41% más controles de detención en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, y Zitácuaro y 18.09% más vinculaciones a proceso en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, y Zitácuaro. “Hoy la prioridad es la impartición de justicia, los recursos se destinan a la función sustantiva del Poder Judicial y a mejorar el servicio a la ciudadanía”, señaló.

Por su parte, la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar, integrante del OAJ, señaló que la adquisición se realizó con criterios de transparencia, legalidad y ahorro, “no se trata de un gasto innecesario, sino de herramientas de trabajo para quienes realizan labores de campo y acercan la justicia entre el órgano jurisdiccional y las partes. Una notificación a tiempo significa que estamos generando justicia”, a la par, exhortó al personal beneficiado a hacer un uso responsable de las unidades y reiteró la disposición para escuchar las necesidades del personal y dirigir los recursos a las áreas prioritarias.

En representación del personal beneficiado, Mariana Pineda Pérez, notificadora de la región Apatzingán, agradeció la entrega de las unidades y destacó que permitirán realizar la labor de notificación con mayor eficiencia, movilidad y seguridad, “estas acciones fortalecen el derecho de defensa y el debido proceso, porque sin una comunicación efectiva y oportuna la justicia se detiene. Recibimos estos vehículos conel compromiso de cuidarlos y utilizarlos exclusivamente para el desempeño de nuestra función, en beneficio de la sociedad”.

Conviene señalar que actualmente, en el sistema de justicia penal oral del estado se realizan alrededor de 291 mil notificaciones al año, de las cuales cerca de 22 mil se efectúan de manera terrestre. En total, 30 personas notificadoras atienden esta labor en las distintas regiones, siendo Morelia, Uruapan y Zamora las que concentran el mayor volumen de actuaciones.

Con esta renovación del parque vehicular, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso de invertir los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y honestidad, para fortalecer la labor del personal lo que se refleja en una mejor atención a la ciudadanía.