Gobierno de Guanajuato asegura control total tras jornada de violencia derivada de operativo federal en Guadalajara 

Guanajuato, Guanajuato, a 22 de febrero de 2026.– El Gobierno del Estado informó, a través de un comunicado oficial, que la situación de seguridad en la entidad se encuentra bajo control, luego de la ola de violencia registrada tras un operativo federal en el que se dio a conocer el abatimiento de un líder de un grupo delictivo y el aseguramiento de otro integrante en Guadalajara, hechos que tuvieron repercusiones en Michoacán y en diversos municipios de Guanajuato.

De acuerdo con la autoridad estatal, todas las carreteras del estado se encuentran libres y sin afectaciones, sin riesgo para la circulación en vías estatales y federales, las cuales permanecen bajo vigilancia permanente de corporaciones estatales y federales.

El comunicado detalla que en los municipios se mantienen operativos conjuntos con la participación de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales, lo que permitió la detención de varias personas en distintos puntos del estado, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Asimismo, se logró impedir la quema de vehículos en diferentes municipios.

Las autoridades también alertaron sobre la difusión de información falsa en redes sociales, incluyendo imágenes generadas con inteligencia artificial, que han provocado confusión y psicosis entre la población, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no compartir contenidos no verificados y a informarse únicamente a través de canales oficiales.

En el mismo comunicado se subraya que, aunque hubo incidentes en varios municipios, estos ya fueron contenidos y no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. Además, se informó que el aeropuerto del estado opera con normalidad, no existen incidentes en los centros penitenciarios y se mantiene un monitoreo constante en toda la entidad.

Con corte informativo a las 13:30 horas del sábado 22 de febrero de 2026, se reportaron incidentes en 23 municipios, todos ya atendidos y controlados.

Entre ellos se encuentran: Ocampo, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Victoria, Guanajuato, Silao, Irapuato, Pueblo Nuevo, Salamanca, León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Romita, Manuel Doblado, Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón, Santiago Maravatío y Acámbaro.

La Secretaría de Seguridad y Paz reiteró que se mantiene en alerta permanente, con operativos activos y vigilancia constante en todo el territorio estatal, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.