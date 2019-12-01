Claudia Sheinbaum pide guardar la calma ante la situación que se vive en el país por el fallecimiento de "El Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 16:02:24

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2026.- Luego de una breve entrevista en la que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que toda la información relacionada con el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", sería dada a conocer por el Gabinete de Seguridad, la mandataria aseguró que ante los bloqueos y otras reacciones generadas por esa organización criminal “existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”.

A través de sus redes sociales, la titular del Ejecutivo federal realizó un pronunciamiento al respecto y reiteró que el Gabinete de Seguridad mantiene un flujo constante de información para la ciudadanía.

En ese contexto, sostuvo que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”.

En el mismo mensaje, la presidenta expresó un “reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad”, por su labor ante la situación.