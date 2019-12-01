Choque de patrulla de la GC y un vehículo particular deja un civil fallecido y dos policías heridos en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 17:48:24

Zamora, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- Un hombre sin vida, dos agentes de la Guardia Civil lesionados y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejo el choque entre una patrulla y un vehículo particular.

El fatal accidente se registró la tarde de este domingo en el Libramiento Norte a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio donde se movilizaron los cuerpos de auxilio y policíacos.

En el lugar los socorritas de Rescate confirmaron la muerte del conductor del automovil Alejandro R., G., de 57 años de edad, vecino del Infonavit Arboledas.

También auxiliaron a los dos policías un hombre y una mujer quienes fueron canalizados a un nosocomio para su atención médica.

Las unos involucradas en el percance son un vehículo Ford Sedan, color negro, con placas JJR-66-09 de Jalisco y una patrulla Ford pickup, color blanco con azul.

Personal de la Fiscalía General del Estado llego al lugar y realizaron las actuaciones correspondientes para iniciar las investigaciones, así mismo trasladaron el cadáver al Semefo para que sea reclamado.