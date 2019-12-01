Cuatro delincuentes abatidos en Michoacán este domingo, confirma Fiscal Torres Piña

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 19:00:51

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero del 2026.- El Fiscal General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, confirmó que cuatro presuntos delincuentes fueron abatidos este domingo tras la jornada violenta registrada como reacción a un operativo desplegado en Jalisco para la detención de un objetivo criminal.

Enfatizó que los neutralizados aún no han sido identificados pues no portaban algún medio que acreditara su identidad.

En conferencia de prensa, el Fiscal estatal relató que los cuatro fallecidos son resultado de un enfrentamiento con las fuerzas del orden estatales en la Carretera La Piedad– Zamora, frente al Rancho Monte Verde. También, cuatro elementos de la Guardia Civil fueron lesionados.

Asimismo, destacó la detención de dos personas en posesión de productos flamantes que buscaban incendiar vehículos y negocios. También estaban en posesión de marihuana.

Torres Piña señaló que fueron cinco los enfrentamientos registrados en la entidad, y se aseguraron un fusil de asalto AK47, sin marca ni número visible; tres armas largas; cargadores de arma larga; cien casquillos percutidos calibre 7.62 y .9 milímetros.