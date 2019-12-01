Vincula a proceso a presunto responsable de abuso sexual, violación y comunicación digital sexual, en agravio de una adolescente

Morelia, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Justino “N”, por su posible relación en los de delitos de abuso sexual, violación equiparada y comunicación digital sexual; hechos ocurridos en agravio de una adolescente de 15 años, en el municipio de Tarímbaro.



Sobre el particular se informó, que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, en los meses de septiembre y octubre del 2025, así como en enero y febrero del presente año Justino “N”, aprovechó que la víctima se encontraba a solas en su domicilio para atacarla sexualmente, acto que repitió en diversas ocasiones.

Asimismo, se pudo establecer que el investigado le solicitó fotografías de indoles sexual a través de una plataforma de comunicación.



Estos actos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, donde se dio inicio con las investigaciones y se pudo establecer la identidad y posible participación de Justino “N”, en los delitos por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada y cumplimentada.



En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso por su posible relación en los hechos y le estableció prisión preventiva como medida cautelar, así como un plazo de tres meses para la investigación cumplimentaría.