Víctima de ataque armado en la colonia Panamericana, fue sorprendido cuando se encontraba en la cochera de su domicilio: Juan Luis Ferrusca  
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 14:12:37
Querétaro, Querétaro, a 19 de septiembre de 2025.- Este viernes por la mañana, se registró una agresión a balazos, en un domicilio ubicado en la colonia Panamericana, que dejó como saldo a una persona sin vida.

Aparentemente el ahora occiso abría el portón del domicilio que rentaba, y pretendía dirigirse a su zona de trabajo, ubicado en el municipio de Celaya, cuando fue interceptado por al menos un sujeto armado.

El cuerpo de la persona de entre 35 y 40 años de edad, quedó en la cochera, y de manera extraoficial se conoció que la línea de investigación sería la venta de estupefacientes.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que el reporte se dio cerca de las 07:00 horas, sobre detonaciones por arma de fuego.

Al llegar los elementos policiales, encontraron a la persona desvanecida en la cochera de su domicilio, sin embargo, al llegar los servicios de emergencias, confirmaron que ya no tenía vida.

