Tingambato, Michoacán: En accidente, pierde la vida un motociclista en la comunidad de San Juan Tumbio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 20:15:05

Tingambato, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar con su motocicleta contra una camioneta, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de San Juan Tumbio, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron chocados una moto y una camioneta, el conductor del primer vehículo sin vida.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes tomaron conocimiento del hecho.