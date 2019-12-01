Vecinos intentan linchar a hombre por robar dinero para fiesta patronal en Tehuacán, Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 16:10:44

Tehuacán, Puebla, a 19 de agosto de 2025.- Un hombre estuvo a punto de ser linchado por habitantes de la junta auxiliar Santa María Coapan, después de que junto con otros dos sujetos se metieron a una vivienda y robaron 30 mil pesos, los cuales estaban destinados para la fiesta patronal de la Virgen de la Asunción.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes 18 de agosto en el Camino Real, donde vecinos lograron atrapar a uno de ellos, cuando intentaban huir con la suma de dinero.

Tras ser retenido y golpeado, los habitantes le pedían que devolviera el dinero, además de que lo obligaron a buscar a los otros dos implicados.

Ante la situación, llegaron elementos de la policía municipal y estatal, así como de la Marina, quienes evitaron que la situación se complicara y tras sostener una conversación con los vecinos y familiares del detenido, se llegó a una negociación.

Los familiares del presunto delincuente, entregaron 20 mil pesos, así como una camioneta en garantía de que regresarían el resto del dinero que fue sustraído.

El detenido, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, donde se determinará su situación jurídica.

Asimismo, indicaron que proporcionó información sobre sus cómplices.