Vecinos de Poza Rica someten, amarran y entregan a presunto ladrón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 12:58:02

Poza Rica, Veracruz, 18 de agosto del 2025.– Un hombre acusado de intentar un robo fue detenido por habitantes de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, quienes lo persiguieron, golpearon y amarraron antes de entregarlo a las autoridades.

El incidente ocurrió la mañana del domingo 17 de agosto en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

Testigos señalaron que el joven trató de cometer un hurto, pero fue descubierto y alcanzado tras una breve persecución. En el lugar, varios vecinos lo sometieron y lo retuvieron con la ayuda de sogas, además de colocarle un letrero como advertencia.

El presunto delincuente fue abandonado cerca del mercado Santa Fe, donde más tarde fue localizado por policías tras una llamada al número de emergencias 911.

Los agentes lo trasladaron a las instalaciones de seguridad pública para determinar su situación legal y continuar con las investigaciones correspondientes.