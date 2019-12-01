*La demanda carecía de la firma de Fausto Isidro Meza Flores. Su posible extradición sigue sujeta al procedimiento previsto en el tratado bilateral, según la Fiscalía General de la República.

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2026.- Un juez federal en el Estado de México desechó la demanda de amparo presentada a favor de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", para impedir que autoridades mexicanas lo trasladaran a Estados Unidos sin un procedimiento judicial o ministerial previo. El juzgado cerró el trámite por falta de firma, sin pronunciarse sobre una eventual extradición.

El escrito, registrado con el número de expediente 1395/2026, fue presentado por Hugo Dionisio Guadalupe y señaló como autoridades responsables a la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR). La petición buscaba frenar cualquier orden de expulsión, destierro o traslado administrativo hacia territorio estadounidense.

Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó que el documento carecía de la firma autógrafa o electrónica de Meza Flores. Consideró que su reclusión en el penal federal del Altiplano le permitía presentar la demanda personalmente y ordenó que un actuario le notificara la resolución. La Ley de Amparo permite que un tercero promueva el juicio en casos de expulsión o extradición cuando la persona afectada está imposibilitada para hacerlo.

La posible entrega a Estados Unidos sigue pendiente

La FGR informó que Meza Flores seguirá a disposición de las autoridades mexicanas mientras se determina la viabilidad de su extradición. Una eventual entrega tendría que ajustarse al tratado bilateral. Conforme a la Ley de Extradición Internacional, corresponde a la SRE resolver si la concede después de revisar el expediente y la opinión judicial. El 23 de noviembre, la fiscal general Ernestina Godoy señaló que, por el momento, Meza Flores sería juzgado en México.

Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, y quedó en prisión preventiva en el Altiplano tras una audiencia en la que la FGR le formuló imputaciones relacionadas con armas y metanfetamina. En Estados Unidos enfrenta cargos federales por una presunta conspiración para introducir drogas en ese país y por el uso y posesión de armas de fuego.