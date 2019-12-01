Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 20:56:51

Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 26 de noviembre de 2026.- Una fuerte explosión seguida de un incendio en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este jueves en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o fallecidas.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:40 horas en el ejido Las Palomitas, donde, de acuerdo con información preliminar de Protección Civil estatal, el fuego se extendió sobre un tramo de aproximadamente 250 metros de un ducto, lo que generó labores de atención y vigilancia en la zona.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como corporaciones municipales de Cadereyta y Juárez, acudieron al lugar junto con personal especializado de Pemex para atender la emergencia y verificar las condiciones de la infraestructura.

La paraestatal informó que se realizan inspecciones para determinar el origen del incidente y evaluar las condiciones del ducto, mientras las autoridades descartaron que el siniestro represente un peligro para los habitantes de las comunidades cercanas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la explosión, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.