Blindaje Uruapan, Michoacán: Detienen a dos hombres en posesión de arma de fuego; uno era buscado por homicidio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 17:32:04
Uruapan, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Como resultado de acciones operativas dentro del programa Blindaje Uruapan, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a dos hombres en posesión de un arma de fuego, municiones y una motocicleta; uno de ellos cuenta con dos mandamientos judiciales por homicidio calificado. 

Sobre el particular se informó que fue en las inmediaciones de la colonia Ejército Mexicano de este municipio, donde los agentes de la Guardia Civil aseguraron a las personas en mención y les decomisaron un arma de fuego calibre .9 milímetros, 13 cartuchos útiles, un cargador y un automotor marca Italika. 

Cabe destacar que, tras revisar la documentación de los ahora indiciados, se pudo constatar que uno de ellos cuenta con dos mandamientos judiciales vigentes por el delito de homicidio calificado, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. 

En Uruapan, la SSP refuerza diariamente su presencia policial en la demarcación, con labores coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para beneficio y tranquilidad de la ciudadanía.

