Segundo fin de semana de octubre, 17 asesinatos en Michoacán; La mitad de los homicidios, en Morelia

Morelia, Mich., a 13 de octubre de 2025.- Otra vez Michoacán vivió una jornada violenta este fin de semana, donde 17 personas fueron asesinadas, entre ellas un policía municipal y tres mujeres; Morelia registró la mitad de estos homicidios, crímenes, todo indica, relacionados con la pelea de territorios para la venta de estupefacientes en la capital del estado.

Apatzingán, Parácuaro, Morelia, Tarímbaro, Uruapan, Zamora, Villa Madero, fueron los municipios donde en el lapso referido ocurrieron estos hechos de sangre, sin contar con las personas heridas de bala en diversos ataques y atentados en la entidad.

Los casos

La cronología de estos hechos de sangre ocurridos en los seis municipios mencionados, es la siguiente:

El 10 de octubre en Apatzingán, dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos en calles de la colonia Palmira de esta ciudad; el varón, identificado como Lorenzo M., de 24 años de edad, perdió la vida.

Ese mismo viernes en Parácuaro, también en la Tierra Caliente, sicarios fuertemente armados emboscaron a policías municipales de Parácuaro, con saldo de un oficial muerto y dos gravemente heridos.

También el viernes en Morelia, una agresión armada en un domicilio de la colonia Leandro Valle, dejó cuatro personas sin vida y una herida grave; los hechos ocurrieron al interior de una vivienda de la calle Cataleya, en las inmediaciones del Estadio Morelos. De las cuatro víctimas, solo ha sido identificada Montserrat C., de 26 años de edad.

De igual forma el viernes pasado pero en el municipio conurbado de Tarímbaro, un hombre murió tras ser agredido a tiros cuando estaba en un camino de terracería de la población de Cuto del Porvenir; fue identificado como Lázaro Valentín, de entre 55 y 60 años de edad.

Ese viernes 10 en Uruapan, un automovilista fue asesinado a balazos sobre la carretera Uruapan - Paracho, cerca de la desviación hacia la comunidad indígena de Capacuaro.

Ya el sábado en Zamora, un trabajador del volante fue asesinado de varios balazos en las inmediaciones del Fraccionamiento Altamira; la víctima no fue identificada pero la unidad que manejaba era un vehículo sedán Chevrolet Aveo del Sitio Radio Taxi Alfa, marcado con el número 56 y placas A-558-LBY.

También ese sábado en Zamora, otro hombre perdió la vida luego de ser agredido con disparos de arma de fuego en la colonia Ferrocarril Sección 4; tenía entre 50 y 60 años de edad.

En otro hecho eso mismo día en Zamora, un joven estudiante de preparatoria fue asesinado a balazos en la colonia El Porvenir, cuando acudía a visitar a su novia; la víctima fue identificada como Mauro Leonardo F. M., de 16 años de edad. En el lugar del crimen se localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 mm y .40 mm.

Ese mismo sábado pero en Morelia, una pareja fue localizada sin vida y con impactos de bala, en una brecha que conecta a los fraccionamientos La Aldea 4 y Ampliación La Aldea, en la zona Oriente; las víctimas no fueron identificadas, pero el hombre tenía aproximadamente 40 años de edad, vestía un pantalón azul, botas tácticas de color beige, una sudadera verde olivo y un chaleco táctico. La mujer, tenía entre 35 y 40 años.

Antes de que terminara el sábado, dos hombres fueron atacados a balazos en la vía pública de la colonia Eduardo Ruíz; uno de los agraviados murió en el lugar, el otro quedó herido y fue hospitalizado.

El domingo 12 en Tarímbaro, un hombre, quien estaba desaparecido, fue hallado ejecutado a balazos cerca del Barrio de la Cruz y de la carretera Morelia – Salamanca; la víctima se llamó Rogelio G., de 37 años de edad, quien fue visto por última vez con vida el pasado 10 de octubre en Huandacareo. Junto al cuerpo de Rogelio, los homicidas le colocaron una cartulina con mensaje firmado por un grupo criminal, cuyo contenido no se reveló.

En Madero, ayer domingo, las autoridades recibieron el reporte sobre un enfrentamiento entre sujetos armados en una zona serrana y al acudir al llamado, encontraron a un sujeto asesinado, quien usaba pasamontañas y vestía pantalón camuflado; el fallecido no fue identificado, pero tenía entre 25 y 30 años de edad.

Antes de cerrar el domingo, en Zamora, en la colonia Primero de Mayo una joven mujer fue ejecutada; fue identificada como Eréndira Jazmín D. V., de apenas 20 años de edad.