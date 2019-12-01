Balean a dos hombres en la colonia El Sol Naciente de Uruapan, Michoacán; hay un fallecido y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 18:14:03
Uruapan, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Un saldo de una persona muerta y una herida fue el que dejó un ataque armado del que fueron objeto los dos individuos, hechos registrados en la colonia El Sol Naciente de esta ciudad de Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la avenida Universo, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida además de confirmar la muerte de otra persona.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

