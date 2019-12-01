Se registra carambola vehicular en la autopista Maravatío-Zapotlanejo en la caseta Ocotlán, Jalisco; reportan más de 20 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 17:52:03

Ocotlán, Jalisco, a 13 de octubre de 2025.- Un saldo de 23 personas con lesiones leves y daños materiales, fue el que dejó el choque de varios vehículos y camiones, hechos registrados en la autopista Maravatío-Zapotlanejo (Occidente), en la caseta de Ocotlán, con dirección a Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar un autobús de pasajeros, 2 vehículos de carga pesada y 2 vehículos compactos, habían chocado.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de distintas corporaciones de auxilio, quienes atendieron a 23 personas que estaban heridas, 13 en estado regular y 10 leves.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial, para deslindar responsabilidades.