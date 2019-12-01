Choferes de Uber suspenden viajes al aeropuerto de Morelia, Michoacán, por ola de agresiones: Intereses buscan instalar monopolio del transporte

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Conductores de Uber han decidido suspender sus viajes hacia el aeropuerto de Morelia, debido a una serie de agresiones recientes contra choferes de la plataforma.
Según datos proporcionados por Charly, un conductor de Uber, los ataques, que incluyen agresiones físicas y amedrentamiento, buscan crear un monopolio en el transporte de pasajeros desde y hacia el aeropuerto, afectando incluso a personas que simplemente llevaban a familiares.
"En el último caso, aunque sí era chofer de aplicación, pero fue como particular. Fue a llevar a un familiar y cuando ya se venía, antes de llegar a lo que es la caseta para venirse por autopista, ahí se le cerraron, lo golpearon y le comentaron que no querían a ningún chofer por ahí cerca", narró.
Dijo entender a los choferes que trabajan en el aeropuerto, pero no por eso se debe actuar con violencia. Agregó que los Uber no pretenden afectar su economía y que se pueden llegar a acuerdos para brindar el servicio.
"Yo creo que aquí se debería hacer público para hacer tal vez una mesa de diálogo donde no sea malo llevar a la gente, ya que la gente tiene que llegar de algún modo, pero sí respetando el no subir pasaje ahí en el aeropuerto también me parece correcto; hay que ser empático, somos una sociedad donde todos tenemos tanto que ver por unos como estar bien con los demás; entonces, si hay conductores de servicio de taxi y de transporte que pagan lo que podemos llamar un derecho de piso para poder subir pasaje", apuntó en entrevista.
No descartó la organización de alguna protesta de integrantes de la plataforma de transporte con la finalidad de exigir garantías de seguridad para la comunidad de conductores.
"Se está considerando una posible manifestación para exigir mayor vigilancia y protección en las inmediaciones del aeropuerto; todavía no se ha organizado nada en concreto, apenas se está hablando al respecto", puntualizó.