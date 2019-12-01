Un préstamo habría orillado a multihomicidio de familia moreliana, adelanta fiscal

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 12:23:44
Morelia, Michoacán, a 27 de enero del 2026.- El Fiscal general de Michoacán (FGE), Carlos Torres Piña, adelantó que un préstamo entre familiares pudo haber orillado al multihomicidio de Víctor, Anayeli y su hija de doce años; dejó claro que hasta el momento las primeras indagatorias no apuntan al crimen organizado o a la labor como defensores de los derechos humanos de las personas sordas.

En conferencia de prensa, el Fiscal estatal comentó que las víctimas salieron de su domicilio el 15 de enero rumbo a la Ciudad de México. Sus familiares pusieron la denuncia por la desaparición el día 17 cerca de las 12 de la madrugada y solicitaron no difundir las fichas de búsqueda. 

Posteriormente, se localizan en Ucareo los tres cuerpos sin vida, parcialmente calcinados, a las 12:07 horas; según la necropsia, la causa de muerte habría sido asfixia.

En este sentido, Torres Piña enfatizó que en ningún momento hubo omisión o retraso en las actuaciones ministeriales, además de que se ha actuado en apego a la normativa. 

Subrayó que, pese a que la línea de investigación no conlleva a la labor de activismo en favor de los derechos humanos, se determinó trabajar en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, así como con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Noventa Grados
