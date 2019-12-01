Confirma gobernador, se interpusieron denuncias por relación entre Aureoles y Álvarez Puga

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 13:48:53

Morelia, Michoacán, a 27 de enero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que se interpusieron denuncias debido a la presunta liga delincuencial entre Víctor Manuel Álvarez Puga y miembros del gabinete del ex gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal reveló que dichas denuncias se presentaron desde el inicio de su administración, mismas que han derivado en una presunta relación criminal entre Álvarez Puga y ex funcionarios del gobierno anterior.

Agregó que hay algunas propiedades involucradas en Miami, una de ellas propiedad del ex secretario de Finanzas de Aureoles, Carlos N., quien actualmente está detenido en México por delitos relacionados al gasto irregular de recursos públicos en la construcción de cuarteles de la policía estatal.

“Este tema de Puga era un sistema disfrazado de inteligencia, pero era de espionaje, y fue denunciado en su momento. Las investigaciones continúan.”

Ramírez Bedolla detalló que Álvarez Puga habría regalado un rancho en Miami a un alto funcionario del gobierno anterior, lo que desató que el tema vuelva a estar en el ojo público.