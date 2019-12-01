Dos incendios sacuden Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 13:53:19

Celaya, Guanajuato, 27 de enero del 2026.- Solo daños en la estructura de dos viviendas fue.lo que resultó de dos incendios en las colonias Real del Sur y El Dorado en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Un primer reporte al Sistema de emergencia 911 fue en la calle Tangeno 136, dónde al momento de los hechos no se encontraba el inquilino, por lo que los vecinos combatieron el fuego que posiblemente se provocó por un corto circuito, dejando solo daños.

El segundo ocurrió en una casa abandonada en la calle Combates de Celaya casi esquina con Jaime Nuno el cual fue sofocado por el cuerpo de bomberos y Protección Civil, mismo que se desconoce si fue provocando.

Serán las autoridades competentes quienes darán a conocer qué fue lo que derivó el incendio en el lugar.