Triple desaparición y homicidio en Michoacán: Fiscalía narra que familiares no autorizaron difundir fichas de búsqueda

27 de Enero de 2026

Morelia, Michoacán, 27 de enero del 2026.– La desaparición de tres personas en Morelia, registrada el pasado 17 de enero, no contó con alertas públicas de búsqueda debido a que los familiares de las víctimas no autorizaron la difusión de las fichas, lo que redujo la visibilidad del caso durante las primeras horas.

Así lo informó el fiscal Carlos Torres Piña, quien explicó que la carpeta de investigación se inició formalmente a las 00:35 horas de ese mismo día.

Sin embargo, alrededor de 12 horas después, a las 12:07, fueron localizados los cuerpos sin vida de Anayeli “N”, Víctor Manuel “N” y su hija menor en las inmediaciones de Ucareo, municipio de Zinapécuaro.

De acuerdo con los resultados de la necropsia, las víctimas murieron por asfixia y sus cuerpos fueron encontrados parcialmente calcinados.

Ese mismo día por la tarde, a las 16:16 horas, autoridades realizaron una inspección en el domicilio de las víctimas, donde se aseguraron diversos indicios que permitieron avanzar en las indagatorias.

El 18 de enero, tras el análisis de la información recabada, se establecieron líneas de investigación que llevaron a la identificación de posibles responsables.

Uno de los avances clave ocurrió el 23 de enero, cuando a través de cámaras de videovigilancia se detectó el vehículo de las víctimas en una gasolinera del municipio de Charo, junto con otro automotor que presuntamente fue utilizado por los agresores. Ambas unidades fueron seguidas hasta su destino final.

Finalmente, el 24 de enero, autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en el estado de Morelos contra Alfredo “N”, señalado como probable responsable del homicidio de las tres personas.