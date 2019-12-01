Atacan a balazos al secretario de Seguridad de Culiacán durante operativo en el sector Aeropuerto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 13:36:35

Culiacán, Sinaloa, 27 de enero del 2026.- El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, fue atacado a balazos la mañana de este martes mientras atendía un reporte por detonaciones de arma de fuego en el sector Aeropuerto, informó la propia corporación mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tras recibirse el reporte, el titular de la dependencia acudió de inmediato al lugar para supervisar y coordinar las acciones operativas desplegadas por los elementos a su cargo.

Durante el operativo, las autoridades detectaron un vehículo sospechoso cuyos ocupantes intentaron darse a la fuga, arrojando ponchallantas y realizando disparos de arma de fuego, agresión que fue repelida conforme a los protocolos de actuación de las corporaciones de seguridad.

La dependencia precisó que la unidad oficial en la que se trasladaba el secretario presentó impactos de bala; no obstante, estos no pusieron en riesgo su integridad física, por lo que el funcionario se encuentra en buen estado de salud.

En los hechos, un elemento policial resultó lesionado por esquirlas. Las autoridades informaron que las lesiones no son de gravedad y que el agente recibe atención médica.

Como resultado del operativo, se logró la detención de los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente, instancia que determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

De manera extraoficial, trascendió que una profesora habría resultado lesionada de forma colateral durante los hechos; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La posible afectación a la docente habría ocurrido tras un choque registrado a unos metros de un jardín de niños, en el que presuntamente estuvo involucrada la camioneta del secretario.