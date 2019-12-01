Presunto homicida de familia de intérpretes LSM dejó pistas para ubicar a otros implicados: Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 27 de enero del 2026.- Los indicios que llevaron a la detención de Alfredo N. por su presunta responsabilidad en el homicidio de Víctor, Anayeli y su hija de 12 años, apuntan que también habría dejado rastros que conducen a la participación de otros posibles hechores, adelantó Carlos Torres Piña, Fiscal general de Michoacán (FGE).

El fiscal estatal declaró en rueda de prensa que al presentarse la denuncia por la desaparición de las víctimas en los primeros minutos del 17 de enero; sus familiares solicitaron no difundir las fichas de búsqueda.

Ese mismo día, la FGE se apersonó en el domicilio de los hoy finados a las 16:16 horas donde se realizó una inspección y se recolectaron indicios de que habría habido una agresión en contra de ellos, pues había residuos hemáticos, piezas quebradas y desorden en las habitaciones.

Torres Piña señaló que el 23 de enero se realizó un seguimiento a los vehículos, tanto el de Víctor y Anayeli (quienes saldrían a la CDMX el 15 de enero), como el que llegó a su domicilio, a través de cámaras de una gasolinera en el municipio de Charo, como de las cámaras del C5 estatal.

Fue el día 24 de enero cuando se logró en el estado de Morelos la detención de Alfredo N., primo hermano de una de las víctimas. En las entrevistas de rigor, el detenido ha manifestado que todo se debió a un tema de préstamos entre familiares.

El Fiscal general señaló que el presunto implicado solicitó la duplicidad del término para la siguiente audiencia, misma que se celebrará el día 30 de enero, por el apego al debido proceso hasta el momento no se puede revelar mayor detalle sobre la posible participación de otras personas.

Asimismo, declaró que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza pruebas de ADN a los restos localizados en Ucareo, Michoacán, el día 17 de enero (doce horas después de que los familiares presentaron la denuncia por desaparición) para contar con sustento científico, técnico y jurídico de la identidad de las víctimas.