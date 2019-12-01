Fiscalía descarta vínculo con delincuencia organizada en multihomicidio de familia de intérpretes en Morelia; los habrían matado por préstamos familiares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 11:16:52

Morelia, Michoacán, 27 de enero del 2026.– El multihomicidio de la familia de intérpretes, ocurrido en Morelia, no está relacionado con la delincuencia organizada ni con la labor profesional de las víctimas como intérpretes y defensoras de derechos humanos, afirmó este martes el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal confirmó que Alfredo “N”, actualmente detenido, es primo hermano de una de las víctimas y que dejó múltiples evidencias que permitieron establecer su presunta responsabilidad en los hechos, lo que derivó en su captura en el estado de Morelos.

Torres Piña detalló que, de acuerdo con las investigaciones y las primeras entrevistas realizadas al imputado, el móvil del crimen apunta a un conflicto por recursos económicos derivado de préstamos entre familiares.

“Este personaje dejó rastro y huella por todos lados, lo que permitió darle seguimiento y concretar su detención. Hay más personas involucradas y estamos trabajando para identificarlas”, señaló el fiscal.

Asimismo, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) continuará con las investigaciones con rigor técnico y pleno respeto a la legalidad, con el objetivo de llevar ante la justicia a todos los responsables.

Finalmente, Torres Piña subrayó que no ha existido omisión por parte de las autoridades, y sostuvo que desde el inicio del caso se actuó conforme a la ley.