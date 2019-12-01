Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán 

Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 13:03:51
Uruapan, Michoacán, 27 de enero del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un predio de la colonia Lomas del Rosario en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras cornear el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaban
lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
