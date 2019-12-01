Un par de presuntos responsables de la desaparición de un hombre, son vinculados a proceso

Un par de presuntos responsables de la desaparición de un hombre, son vinculados a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 11:06:42
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Zamora, Michoacán, 10 de abril del 2026.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a Miguel Ángel “N” y Miguel Ángel “X”, por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Ernesto Javier O.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, el 14 de marzo de 2026, la víctima caminaba sobre la calle Morelos de la localidad de Canindo, cuando lo alcanzaron los tripulantes de una camioneta Toyota, tipo pick up, color blanco, quienes lo sometieron para subirlo a la caja del vehículo. Desde entonces se desconoce el paradero del agraviado.

Derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Regional, se logró establecer la posible participación de los imputados, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida y cumplimentada conforme a derecho.

Los detenidos fueron puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, a efecto de que sea resuelta su situación jurídica.

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