Choque vehicular en Morelia, Michoacán deja dos heridos

Choque vehicular en Morelia, Michoacán deja dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 11:27:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de abril 2026.- Un accidente vehicular registrado en las inmediaciones del Obelisco a Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Morelia, Michpacán, dejó un saldo de dos personas lesionadas y daños materiales.

Al respecto se informó que fue la madrugada de este viernes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el cruce de las avenidas Madero Poniente y Nocupétaro, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan sin vida a Dayra Michell, joven reportada como desaparecida en BCS
Choque vehicular en Morelia, Michoacán deja dos heridos
Un par de presuntos responsables de la desaparición de un hombre, son vinculados a proceso
Operativo sorpresa despierta a vecinos en Celaya durante la madrugada
Más información de la categoria
Sheinbaum descarta heridos y daños graves tras incendio en refinería Dos Bocas
Acusan a militares de intimidar a periodista que cubría incendio en Refinería Olmeca
Va Interpol tras Silvano Aureoles; Sheinbaum confirma orden de captura internacional
Operativo sorpresa despierta a vecinos en Celaya durante la madrugada
Comentarios