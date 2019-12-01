Choque vehicular en Morelia, Michoacán deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 11:27:42

Morelia, Michoacán, a 10 de abril 2026.- Un accidente vehicular registrado en las inmediaciones del Obelisco a Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Morelia, Michpacán, dejó un saldo de dos personas lesionadas y daños materiales.

Al respecto se informó que fue la madrugada de este viernes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el cruce de las avenidas Madero Poniente y Nocupétaro, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.