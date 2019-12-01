Localizan sin vida a Dayra Michell, joven reportada como desaparecida en BCS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 11:47:45

La Paz, Baja California Sur, a 10 de abril 2026.- La joven Dayra Michell Geraldo Mendoza fue localizada sin vida en La Paz, Baja California la noche del 9 de abril.

La víctima, de 18 años de edad, fue encontrada en la localidad San Juan de los Planes, perteneciente a la capital del estado.

Cabe señalar que Dayra contaba con una ficha de búsqueda del Protocolo Alba, misma que fue emitida tras el reporte de su desaparición en la misma comunidad.

Según información oficial, alrededor de las 22:25 horas, la joven fue encontrada en n inmueble de la calle Emiliano Zapata, entre Manuel Alemán Valdéz y Melitón Albañez, en la colonia Centro.

En el reporte de las autoridades se indica que la víctima presentaba visibles huellas de violencia, lo que derivó en la intervención inmediata de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio.

La ficha de búsqueda difundida previamente señalaba que Dayra Michell fue vista por última vez el 9 de abril en Los Planes. Como señas particulares, se reportó que la joven tenía un tatuaje de una mariposa en el brazo derecho y uno de Hello Kitty en la pierna derecha.

Al momento de su desaparición, vestía una falda blanca y una blusa color pistache.